Dänemarks Dream-Team in Kiel

Kiel. Einige wenige Stunden am Tag genießt Götz Bormann einen diplomatischen Status. Immer dann, wenn er hier in Deutschland eine behördliche Handlung für den Staat Dänemark vollzieht. Bormann kennen die meisten als Vorstandsvorsitzenden der Förde Sparkasse. Er ist aber auch Honorarkonsul des Königreichs Dänemark und seit gut einem Jahr Doyen des Konsularkorps Schleswig-Holstein. Geld bekommt er für die beiden letzteren Engagements keines. Dafür aber einen Titel und ein bisschen Prestige.

Abend der Konsulate

Doyen Bormann mit seinem dänischen Konsulat und zwölf weitere Honorarkonsulate wollen nun einen Blick hinter ihre Kulissen gewähren und laden für Freitag, 29. September, erstmals zum Abend der Konsulate in Kiel ein. „Wir alle teilen das Bestreben, uns den Bürgern vorzustellen“, sagt Bormann. „Was machen wir überhaupt in den Honorarkonsulaten und was ist eigentlich der Unterschied zu den Generalkonsulaten?“ Ja, was denn eigentlich? Unter anderem die Bezahlung – oder besser die Nicht-Bezahlung: Auch wenn der Titel es nahelegt, bekommt ein Honorarkonsul kein Honorar.

Bormann besitzt übrigens die deutsche Staatsbürgerschaft. Und zwar nur die deutsche – und damit ist die Verwirrung komplett. Wie kam Bormann dann eigentlich auf die Idee, Honorarkonsul zu werden? „Gar nicht. Ich wurde angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.“ Von der dänischen Königin wurde er ernannt, von der Bundesregierung dann bestätigt. „Dass ich als deutscher Staatsbürger dänische Interessen auf deutschem Boden vertrete, da entsteht natürlich eine gewisse Spannung“, gesteht Bormann.