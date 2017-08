Kreis Plön lotet Rückkehrchancen aus

Kirchbarkau. In Kirchbarkau schöpfen die Menschen neue Hoffnung, dass die Familie C. mit ihren vier Kindern doch noch zurückkehren kann. Auslöser ist die Mitteilung des Kreises vom Freitagnachmittag. Darin heißt es wörtlich: "Unabhängig von der Tatsache, dass die Familie rechtmäßig in ihr sicheres Herkunftsland Albanien zurückgeführt wurde, ist die Kreisverwaltung aktuell mit Nachdruck dabei, der Härtefall-Frage im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten nachzugehen."

Der stellvertretende Landrat Werner Kalinka habe am Freitag die Akten der Familie persönlich zur Härtefallkommission ins Innenministerium nach Kiel gebracht. Das Innenministerium hatte zuvor - nach erheblichen Bürgerprotesten - die Akten angefordert und eine Prüfung der Vorgänge angekündigt.

Freunde und Nachbarn protestierten in Kirchbarkau

Empörung hatte bei den Freunden und Nachbarn der Familie vor allem der Umstand ausgelöst, dass die Familie abgeschoben wurde, obwohl noch ein Antrag bei der Härtefallkommission lief. Die Kommission hatte die Akten der Familie am 10. Juli 2017 angefordert, aber bisher nicht erhalten. Stattdessen wurde die Familie am Dienstag mit einer Sammelabschiebung nach Albanien ausgeflogen. Dort ist sie bei Verwandten untergekommen. Doch der Mutter geht es sehr schlecht. Nach Aussage des Ehemannes erhält sie dort nicht die dringend benötigten Medikamente.

Rückreise im Rahmen der Möglichkeiten?

Nach Aussage des Kreises will sich nun die Härtefallkommission einen Überblick über den Fall verschaffen. "Sollten sich Anhaltspunkte dafür ergeben, die für das tatsächliche Vorliegen eines Härtefalls sprechen, würde die Kreisverwaltung Plön diesem Umstand Rechnung tragen für eine Rückreise im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten."

Demnach wäre die Ausländerbehörde des Kreises also bereit, bei einem entsprechenden Signal der Härtefallkommission die rechtlichen Möglichkeiten einer Rückkehr der Familie auszuschöpfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wäre dies vor allem über eine Betretenserlaubnis möglich.