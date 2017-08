In Plön tobt Streit um niedrigen Tunnel

Plön. Ein Schriftzug „1,50 Meter“ warnt auf beiden Seiten des Mini-Tunnels davor, es mit aufrechter Durchquerung zu versuchen. Peter Knoke, Bewohner des angrenzenden Schlossgebiets, regt dieser Verkehrsweg gewaltig auf. In der bei Touristen beliebten Stadt ist deshalb nun ein Streit entbrannt, bei dem plötzlich die Sperrung des Tunnels im Raum steht.

Dabei könnte die Unterführung Knokes Meinung nach bei entsprechender Pflege eigentlich viel bequemer und gefahrloser zu passieren sein. Mit Höhenwarnung und dem Hinweis „Radfahrer absteigen“ allein sei es allerdings nicht getan. Der vom Schlossberg her bei Regen regelmäßig in den „Tunnel“ hineingespülte Sand habe das Sediment in der Unterführung auf mindestens 20 Zentimeter an höchster Stelle anwachsen lassen. Diese Zuwächse seien seit 2011 nicht mehr entfernt worden, behauptet Knoke. Er hat sich bereits mit der Bitte, Abhilfe zu leisten, auch schriftlich an Bürgermeister Lars Winter gewendet. Die Durchgangshöhe betrage jetzt teilweise weniger als 150 Zentimeter, bemängelt er.

„Das geht doch so nicht. Das gehört hier zur touristischen Schokoladenseite Plöns. Die muss in Ordnung sein“, findet Knoke und fragt: „Haben Radfahrer und Fußgänger kein Recht auf sichere Verkehrswege?“

Auf Knokes Brief hin habe seine Tiefbauabteilung vor Ort nachgemessen, erklärt Bürgermeister Winter. Das Ergebnis: 1,64 Meter auf der Seeseite, 1,50 Meter auf der Schlossseite. Damit seien die angezeigten Durchgangshöhen gewährleistet. Den Vorwurf, dass die Sandeinspülungen Jahre nicht entfernt worden seien, weist er zurück. Der Bürgermeister sagt: Tiefer ausbaggern könne man die Eisenbahn-Unterführung nicht. Die dafür erforderliche Genehmigung der Bahn würde nicht erteilt, weil dann die Standfestigkeit der Brücken-Fundamente nicht mehr gewährleistet wäre.

In seinem Brief an Knoke kommt Winter zu dem Schluss: „Wir müssen uns nun die Frage stellen, ob die Gefahren einer Durchgangshöhe von 1,50 Metern so schwer wiegen, dass die Unterführung gesperrt werden muss. Ich verneine im Interesse der Anwohner und Touristen diese Frage. Der Hinweis auf die geringe Durchgangshöhe reicht meines Erachtens nach aus.“