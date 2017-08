Dachstuhl geht in Flammen auf

Ein Dachstuhlbrand in einem Altenheim in Ahrensburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ursache des Feuers am Dienstagnachmittag waren Dachdeckerarbeiten. Nach Angaben der Polizei konnten alle rund 40 Bewohner des betroffenen Gebäudeteils und die Dachdecker in Sicherheit gebracht werden.