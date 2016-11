„Aidaprima“ musste über Nacht in Hamburg bleiben

Der Hamburger Hafen hat seine Grenzen. Das mussten am Wochenende auch gut 3000 Passagiere des Kreuzfahrtschiffes „Aidaprima“ erleben. Da das Schiff eine Treibstoffübernahme am Sonnabend nicht rechtzeitig beenden konnte, mussten die Passagiere an Bord des Schiffes im Hamburger Hafen verbringen.