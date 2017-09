Alkohol-Exzess in Eutiner Polizeischule

Kiel. Die Ermittlungen gegen die beiden Polizisten bestätigte ein Sprecher des Landespolizeiamtes. Einem polizeiinternen Bericht zufolge hatten „stark angetrunkene“ Beamte der Beweissicherungs- und Festnahme-Einheit (BFE), die auf dem Gelände der Polizeischule Eutin untergebracht sind, nach einer Feier nachts die Stuben der Polizeischüler aufgesucht und sie aufgefordert, Liegestütze zu machen. Am nächsten Morgen hätten Anwärter ihre Lehrkräfte und den Ausbildungsleiter der Schule informiert, noch am Mittag sei ein Klassenraum nicht benutzbar gewesen, weil Erbrochenes beseitigt werden musste, heißt es in dem Polizei-Bericht.

Die BFE gehört zur Bereitschaftspolizei und ist unter anderem für Festnahmen speziell ausgebildet. Erst vor wenigen Tagen war die Polizeischule Eutin wegen des Vorwurfs in die Schlagzeilen geraten, Ausbilder hätten Anwärter rassistisch beleidigt.