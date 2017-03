Kiel. Neben einem Verkaufsverbot von Alkohol an Tankstellen und Kiosken ab 22 Uhr und einem Werbeverbot für Zigaretten und Alkohol im Umfeld von Schulen will die Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein (LSSH) Vereine, Verbände und Kommunen stärker in die soziale Verantwortung nehmen.

„Es geht nicht um Bevormundung oder Miesmacherei, wir müssen nur die Rahmenbedingungen verändern, um nicht nur repressiv Präventionsarbeit zu leisten“, sagt der neue LSSH-Geschäftsführer Mathias Speich. Das Nichtraucherschutzgesetz habe eindeutig gezeigt, wie erfolgreich strukturgebende Programme schützen können. „Mittlerweile gilt Rauchen auch bei Schülern als uncool, ähnliches muss auch beim Thema Alkohol passieren.“