Kormoran absichtlich mit Kabelbinder verschnürt?

Altwittenbek. Das staunte eine Familie aus Altwittenbek im Kreis RD zunächst nicht schlecht: Auf ihrer Veranda mit Gartenteich saß am vergangenen Donnerstag ein junger Kormoran. Doch die Begeisterung schlug in Entsetzen um: Der Schnabel des Vogels sei mit einem schwarzen Kabelbinder verschnürt gewesen. "Eine schreckliche Tierquälerei, die ohne ein Eingreifen den sicheren Tod des Tieres bedeutet", so der Nabu in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag.

Der hinzugerufene Ornithologe Hans-Dieter Martens sowie Experten vom Nabu rieten der Familie, schnell einen Fangversuch zu unternehmen, um das Tier in die Hand zu bekommen. Die sei gelungen, da der Vogel bereits nicht mehr vollständig fit gewesen sei. Die genauere Untersuchung brachte nach Angaben des Nabu einen Fall offensichtlicher Tierquälerei ans Licht.

Es habe sich gezeigt, dass der Kabelbinder nicht vom Kormoran versehentlich übergestreift wurde. "Die Art und Weise, wie der Kabelbinder platziert ist - hinter der verdickten Schnabelspitze - lässt nur einen Schluss zu: Dem Kormoran wurde der Schnabel bewusst zugebunden", teilte der Nabu mit. Eine Nahrungsaufnahme sei so unmöglich, dem Vogel drohe ohne weitere Hilfe der sichere Hungertod. Zudem sei der Kabelbinder abgeschnitten worden, wodurch die Misshandlung auf Distanz erst auf den zweiten, genaueren Blick sichtbar wurde.

Martens, nach Nabu-Angaben erfahrener Beringer der ‚Vogelwarte Helgoland', sei in der Lage gewesen, mit dem durchaus wehrhaften Vogel fachgerecht umzugehen. Was die hinzugezogenen Spezialisten vom Nabu bis heute umtreibt: "Wie bekommt man einen Kormoran in die Hand, um sich daran so zu vergehen?" Am wahrscheinlichsten sei, dass Angler Fischfresser wie Kormorane, aber auch Haubentaucher oder Enten an der Angelleine haben können. Häufiger reiße die Schnur dann aber ab und führe auf diese Art zum siechenden Tod der Tiere. "Der Täter konnte in diesem Falle aber wohl den Kormoran lebend bergen, ihn selbst nicht töten und zog statt dessen einen Kabelbinder um den Schnabel. Ob ihm dabei klar war, dass dies einen drastischen Verstoß gegen rechtliche Vorgaben, die das tierschutzwidrige Quälen eines zudem durch die EU-Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogels bestraft, darstellt?“, fragt sich NABU Landesgeschäftsführer Ingo Ludwichowski.

Martens konnte mit Unterstützung der Familie den Kabelbinder mit einem Seitenschneider auftrennen. Der Schnabel habe beim Abbinden keinen Schaden genommen. Die Akteure konnten den Vogel nach Angaben des Nabu wieder im Nord-Ostsee-Kanal in die Freiheit entlassen.

NABU sucht nach Hinweisgebern

Der Nabu setzt eine Belohung von 500 Euro für den entscheidenden Hinweisgeber aus, der zum Täter führt. Hinweise sollen der Polizei mitgeteilt werden.