Angler warnen vor Artensterben

Fische in SH

Schleswig-Holsteins Angler warnen vor dem Artensterben bei Fischen. Nach Angaben des International Union for Conservation of Nature (IUCN) ist die Anzahl der ausgestorbenen oder gefährdeten Fischarten in den Jahren 2000-2016 von 752 auf 2343 gestiegen, wie der Landessportfischerverband mitteilte.