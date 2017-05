Angriff mit Messer Streit endet mit Stich in die Brust

Lübeck. Ein Nachbarschaftsstreit hat am Sonntagnachmittag im Lübecker Stadtteil Moisling ein blutiges Ende genommen. Nach Polizeiangabe rammte ein 44-Jähriger seinem ehemaligen Nachbarn ein Messer in den Oberkörper. Die Ex-Frau des mutmaßlichen Messerstecher hatte sich demnach zuvor bei dem 41-jährigen Opfer versteckt. Der Tatverdächtige konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.

Die Messerattacke kam unvermittelt

Gegen 15.00 Uhr soll die 41-jährige Lübeckerin in die Wohnung ihres Nachbarn in der Stecknitzstraße geflüchtet sein. Er habe die Frau bei sich herein gelassen, weil diese zuvor von ihrem Ex-Mann bedroht worden war. Später sei ihr 44-jähriger Ex-Partner ebenfalls bei dem Nachbarn vorbeigekommen und wollte mit ihm sprechen. Nach aktuellem Ermittlungsstand habe der mutmaßliche Täter seinen ehmailgen Nachbarn dann im Hof des Hauses unvermittelt angegriffen und durch einen Stich mit einem Messer in die Brust erheblich verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl erlassen

Dem Opfer sei es noch gelungen, sich in seine Wohnung zu retten und von dort aus die Polizei zu alarmieren. Der 44-jährige Tatverdächtige flüchtete laut Mitteilung der Polizei zunächst mit einem PKW, konnte jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Das Amtsgericht Lübeck hat am Montag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Beschuldigten erlassen. Die genauen Hintergründe der Tat stehen noch nicht fest. Zeugenhinweise werden nehmen die Beamten unter der Tel. 0451/1310 entgegen.

Von KN