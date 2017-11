Apotheken-Sterben in Schleswig-Holstein

Jede zehnte Apotheke in Schleswig-Holstein hat seit 2009 geschlossen. Fünf Kreise in Schleswig-Holstein fallen in einer Statistik des Apotheker-Bundesverbands in die niedrigste Kategorie mit weniger als 22 Apotheken je 100.000 Einwohner: Dithmarschen, Steinburg, Segeberg, Stormarn und Lauenburg.