Kiel. Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein sinkt weiter im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr - wenn auch nicht mehr ganz so stark wie zuletzt. Im Juni waren im nördlichsten Bundesland 89 567 Menschen ohne festen Job. Das waren 332 weniger als im Mai und 899 weniger als vor einem Jahr. Das ist nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur vom Freitag der niedrigste Wert in einem Juni seit 1993. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 5,8 Prozent, nach 6,0 Prozent vor einem Jahr.

Entsprechend zog Regionaldirektorin Margit Haupt-Koopmann eine positive Bilanz für das erste Halbjahr: «Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen, die kontinuierlich hohe Arbeitskräftenachfrage und der deutliche Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse haben in den vergangenen Monaten für eine solide und robuste Entwicklung des Arbeitsmarktes in Schleswig-Holstein gesorgt.»

Mit Spannung blicken die Arbeitsvermittler auf das zweite Halbjahr, weil dann viele Flüchtlinge nach Abschluss ihrer Deutschkurse oder anderer Projekte Arbeit suchen werden. «Zwischen Mai und November werden alleine aus den Deutschkursen etwa 7500 Schutzsuchende auf den Arbeitsmarkt gelangen», sagte Haupt-Koopmann. Von ihnen beherrschten etwa 60 Prozent die deutsche Sprache bereits so gut, dass ein Einstieg in die Arbeitswelt möglich sei.

Schleswig-Holsteins neuer Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) rechnet mit Herausforderungen bei der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. «Gerade in diesem Bereich müssen Politik, Wirtschaft und Arbeitsagentur gemeinsam weitere Anstrengungen unternehmen, damit eine Integration wirklich gelingen kann», sagte er.

Nach Ansicht von Haupt-Koopmann besteht die Chance, dass die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt trotz dieser Probleme konstant bleiben wird. «Die Arbeitskräftenachfrage liegt weiterhin über dem bereits hohen Niveau des Vorjahres.» Die Zahl der Beschäftigten stieg nach den aktuellsten Zahlen vom April um 2,7 Prozent auf 959 700.

Die niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnet unter den Kreisen nach wie vor Stormarn mit weiterhin 3,3 Prozent, während Dithmarschen mit 6,3 Prozent die höchste hat. Bei den kreisfreien Städten steht Lübeck mit 8,4 Prozent am besten da, Neumünster mit 9,2 Prozent am schlechtesten.

Buchholz wertete die Halbjahreszahlen als «eindrucksvollen Beleg der Leistungsfähigkeit der mittelständischen Wirtschaft». Die kleinen und mittelständischen Betriebe seien Motor der robusten Konjunktur. Erfreulich sei vor allem der starke Rückgang bei den Langzeit-Arbeitslosen um mehr als sieben Prozent im Vorjahresvergleich.

