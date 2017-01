Die Stippvisite einer arktischen Elfenbeinmöwe auf Hallig Hooge hat Vogel-Liebhaber in Entzückung versetzt. Gleich 59 Vogelkundler charterten am Silvestermorgen eine Fähre für einen spontanen „Vogel-Kiek“ im Wattenmeer, wie die Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer am Montag mitteilte.