Atomkraftwerk darf wieder ans Netz

Das im Februar wegen rostiger Brennstäbe vom Netz genommene Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) darf wieder hochgefahren werden. Die Atomaufsicht des Landes Schleswig-Holstein hat die Zustimmung am Samstagabend erteilt, wie das Energieministerium in Kiel am Sonntag mitteilte.