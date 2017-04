Kiel. In der Eckernförder Bucht hat sich jetzt die erste überörtliche Bürgerinitiative gebildet. Sie will noch vor der Landtagswahl eine Petition starten, um die Landesplanungen zu stoppen. Laut Staatskanzlei werden sich bis 2025 auf zwei Prozent der Landesfläche bis zu 3600 Windräder drehen – 500 mehr als bislang. Sie sollen erheblich leistungsstärker sein, zudem will die Landesregierung keinen Wildwuchs mehr und stattdessen feste Flächen für Windparks festlegen. Drei Planungsräume mit Vorrangflächen hat Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) vorgestellt. Im März informierte die Regierung auf vier Veranstaltungen über die Pläne. „Die Resonanz war mit 1200 Besuchern geringer als im vergangenen Jahr, als 3500 Besucher zu fünf Veranstaltungen kamen“, sagt ein Sprecher Albigs. Im Internet seien etwa 500, per Post und Mail 350 Stellungnahmen eingegangen. Grundsätzlich habe man nicht den Eindruck, dass die Pläne überwiegend auf Widerstand stießen.

„Energiewende mit der Brechstange“

Dem widersprechen die Windkraftgegner mit Nachdruck: „200 Initiativen gibt es landesweit, und es werden jeden Tag mehr“, sagt Susanne Kirchhof, Vorsitzende des Vereins „Gegenwind“. Inzwischen protestieren Bürgermeister aller politischen Lager öffentlich, sprechen von „Energiewende mit der Brechstange“, „Entmündigung kommunaler Entscheidungsträger“ oder dem Versuch, „gewählte Volksvertreter mundtot zu machen“. In Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schlossen sich auch einige SPD-Bürgermeister den Demonstranten an.

„Es gibt zahlreiche Konfliktfälle, weil viele bisher vor Ort akzeptierte Standorte wegfallen und stattdessen andernorts neue geplant sind“, sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Gemeindetags. Viele Kommunen hätten Zweifel, ob dies notwendig sei, da schon jetzt Windstrom mangels Infrastruktur nicht ins Netz eingespeist werde. „Zudem fehlt leider immer noch eine Lösung, wie der Bürgerwille angemessen berücksichtigt werden kann“, sagt Bülow.

20 000 Stimmen bereits gesammelt

Die Staatskanzlei will die Gemüter beruhigen: Nichts sei „in Stein gemeißelt“, alle Argumente würden „geprüft und bewertet“, heißt es. Bindend sind die Einwände für die Landesplanung nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts aber nicht. „Das werden wir uns nicht gefallen lassen“, sagt „Gegenwind“-Chefin Kirchhof und verweist auf die Volksinitiative, mit der man den „Bürgerwillen durchsetzen“ wolle. Mehr als die Hälfte der 20 000 Stimmen, die für eine Befassung des Landtags nötig sind, habe man bereits gesammelt.