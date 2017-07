Kiel. Via Nachtragshaushalt will die Regierung die Landeshauptstadt Kiel mit sieben Millionen Euro unterstützen, um das Holstein-Stadion umzubauen und zu erweitern. Die Maßnahmen sind nötig, weil der Fußballverein in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. „Damit senden wir an Kiel ein klares Signal. dass wir zu unseren Verabredungen stehen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Weitere acht Millionen Euro sind für die Verbesserung von Sportstätten „mit besonderer regionaler und überregionaler Bedeutung“ vorgesehen, ohne dass die Ministerin genauere Angaben machte. Die Zuständigkeit liegt bei Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Heinold räumte ein: „Solche Angaben wecken immer Begehrlichkeiten.“ Die geförderten Anlagen sollten auch für weitere öffentliche Veranstaltungen genutzt werden können, hieß es lediglich. Neben Kommunen können sich auch Vereine bewerben.

Die SPD-Finanzexpertin Beate Raudies geißelte den Nachtrag als mutlos: 15 Millionen Euro seien nur eine Minimalförderung. „Im Vergleich zur Vorgängerregierung steigert die ,Koalition der Möglichmacher’ ihre Investitionsquote um mickrige 0,2 Prozent.“