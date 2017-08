A7 könnte Vorbild für A20 werden

Kiel. „Tier- und Umweltbelange sind im Straßenbau das Topthema geworden“, erzählte Deges-Chef Brandenburger. Desges steht für "Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH". „Die Anforderungen und Projekte sind mit der Zeit immer komplexer geworden.“

Ein Beispiel sei die Grünbrücke, auf der die Begehung der Baustelle begann: Die 60 Meter breite Brücke führt über die A7 und ist nicht etwa für Menschen gedacht. Sie wird mit knapp einem Meter Erdschicht aufgeschüttet und in den Dienst der Tiere gestellt. Kostenpunkt: Zwischen 5 und 7 Millionen Euro. „So eine Brücke ist sehr wichtig“, sagte Christian Merl, Verkehrs- und Baustellenkoordinator der Hansestadt Hamburg. „Durch so eine Brücke zerschneidet die A7 die Landschaft nicht ganz so stark. Die Großwild-Populationen auf den beiden Seiten können sich mischen – und Unfälle aufgrund von Wildwechsel werden auch verringert.“

Vorbild für die A20?

„Man kann hier sehr gut beobachten, was es in der Praxis bedeutet, ökonomische Erfordernisse und ökologische Verantwortung in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen“, sagte Buchholz. „Vieles von dem, was hier realisiert wurde, kann ich mir auch an der A20 vorstellen.“ Der Minister betonte allerdings, dass ein Ausbauprojekt wie die A7 mit einem ökologisch noch sensibleren Neubauvorhaben wie der A20 nur eingeschränkt vergleichbar sei.