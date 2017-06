Hörnum. Der junge Mann war zusammen mit Freunden in der Nordsee schwimmen und verlor nach Zeugenangaben das Bewusstsein. Die Freunde konnten ihn aus dem Wasser an den Strand ziehen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe leisten. Anschließend wurde der Mann in die Nordsee-Klinik auf Sylt und anschließend in eine Kieler Klinik gebracht. Dort ist er am Dienstag gestorben.

Von KN