Quickborn. In der Balzzeit werden die Männchen blau. In einigen Moor-, Seen- und Wiesenlandschaften Schleswig-Holsteins kann man den recht zierlichen, eigentlich braun gefärbten Frosch bei Spaziergängen derzeit mit etwas Glück entdecken.

In Schleswig-Holstein soll es nach der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft noch richtig viele Moorfrösche geben. Insgesamt erstreckt sich das Verbreitungsgebiet von den Niederlanden über Osteuropa bis weit nach Sibirien. In Deutschland findet man den Moorfrosch allerdings nur schwerpunktmäßig im Norden und Osten. In Mittel-, West- und Süddeutschland sei er nur „lückig verbreitet und mittlerweile sehr stark bedroht“, schreibt der Naturschutzbund Nabu.

Allerdings gehen die Bestände auch im Norden zurück. Großflächige Grundwasserabsenkungen, Zerstörung von Kleingewässern und übermäßiger Düngeeintrag in die Gewässer reduzierten die Bestände, warnen Naturschützer. So wird der Moorfrosch auf der Vorwarnliste der Roten Liste Schleswig-Holsteins als „zurückgehend“ geführt.

Von Thomas Maibom