Kiel. Aus dem Städtischen Krankenhaus Kiel stahlen Diebe neben 14 Endoskopie-Geräten auch Ultraschallköpfe.

Endoskope werden für Spiegelungen von Darm, Speiseröhre oder Magen zur Diagnose eingesetzt, aber auch für die Entfernung kleiner Tumore. Neu kosten sie zwischen 25000 und 30000 Euro. Da sie klein, wertvoll und in deutschen Kliniken in großer Stückzahl vorhanden sind, haben die Diebe es nach Angaben des Landeskriminalamtes leicht, sie in Sport- oder Reisetaschen abzutransportieren, vorzugsweise dann, wenn die in der Regel gut ausgeschilderten endoskopischen Abteilungen am Wochenende nicht besetzt sind.

Das genau ist am Sonnabend, 10. Juni, in Kiel geschehen, als die Täter die Türen im Erdgeschoss des Städtischen Krankenhauses am Nachmittag aufhebelten. Der Kieler Polizeisprecher Matthias Felsch bestätigte, dass Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls laufen. Die Schadenshöhe liege im sechsstelligen Bereich.

Eine Kliniksprecherin erklärte, es sei nur vereinzelt zu kurzfristigen Verschiebungen von Patientenuntersuchungen oder Eingriffen gekommen. Die Hersteller hätten die Geräte, darunter auch einige ältere, schnell ersetzt. Eine Patientin berichtete, dass bei ihr eine Magenspiegelung vier Stunden später als angesetzt vorgenommen wurde. Im Krankenhaus in Neumünster kam es am späten Abend desselben Tages zu einem versuchten Einbruch: Da das Personal eine aufgebrochene Tür entdeckte, wurden die Täter aber offenbar gestört. Ziele von Dieben waren in diesem Jahr auch das Uniklinikum Kiel, das Krankenhaus in Ratzeburg und die Regio-Klinik in Pinneberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes scheinen umherreisende Banden die Medizintechnik vor allem in Osteuropa abzusetzen. Darüber hinaus existiere in den südamerikanischen Ländern ein Verkaufs- und Schwarzmarkt.