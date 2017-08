Fahrerin aus Auto gezogen und gewürgt

Eine 51-Jährige aus der Nähe von Bargteheide wollte am vergangenen Montag gegen 17 Uhr mit ihrem schwarzen Pkw Polo in der Alten Landstraße (Bargteheide) rückwärts ausparken. Ein Mann auf einem Fahrrad fühlte sich offenbar dadurch provoziert, rastete aus, griff die Frau an und würgte sie.