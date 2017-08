Neue Heimat für Zwergschwäne?

Kiel. Obwohl seit Jahren bekannt ist, dass Zwergschwäne Breitenburger Moor und Hörner Au als Rast- und Futterplätze nutzen, wird erst jetzt darüber diskutiert, was mit den Zwergschwänen passieren soll. Der Geschäftsführer des Naturschutzbunds Schleswig-Holstein, Ingo Ludwichowski, steht einer Umsiedlung kritisch gegenüber: „Eine Umsiedlung der Zwergschwäne ist mit enormen Risiken verbunden, daher tendieren wir zur Verlegung der Trasse.“ Denn ob die Zwergschwäne neue Flächen annähmen, sei fraglich und könne nicht garantiert werden. Somit seien die Tiere stark gefährdet.

„Für den Flug in die russische Arktis brauchen sie viele Energiereserven“, erklärt Barbara Ganter von der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft. „Die Zwergschwäne ,frühstücken’ hier nicht nur, sie nutzen Schleswig-Holstein für einige Wochen als Tankstelle, um sich in die nötige körperliche Verfassung zu bringen.“ „Aus meiner Sicht wäre es am besten, den Trassenverlauf zu ändern“, sagt Tobias Langguth vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Schleswig-Holstein.

Bauvorhaben kollidiert mit Ausgleichsfläche

Problematisch finden die Biologen Ganter und Langguth auch, dass die von den Zwergschwänen genutzten Flächen teilweise Kompensationsflächen für frühere Baumaßnahmen der A20 und im Mühlenberger Loch (Hamburg) sind. „Da kollidiert das nächste Bauvorhaben mit der Ausgleichsfläche. Eigentlich sind Kompensierungen ein gutes Mittel, aber man kann nicht endlos die Kompensationsflächen kompensieren“, sagt Ganter. „So viele Flächen gibt es ja auch nicht mehr.“

Auch wenn Schleswig-Holstein eine bedeutende Rolle in der Route des Zugvogels spielt, kommt für CDU-Politiker Arp eine Verlegung der A20 nicht in Frage. „Das Bundesverwaltungsgericht hat die Trassenführung bestätigt. Aus meiner Sicht ist eine Umsiedlung die richtige Lösung.“ Er vertraue deshalb darauf, dass Umweltminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) eine für alle Seiten tragfähige Lösung finden.