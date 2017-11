Kein Dach über dem Kopf

Bargenstedt. Nach Schilderung des 50-jährigen Stührk kam nach dem ersten Ortstermin mit einem Vertreter der Firma schnell ein Auftrag zustande. „Als Preis waren 19800 Euro vereinbart“, so Anwalt Klaus Viehweger, „dies kam dem Mandanten günstig vor.“

Die laut Vertrag fällige erste Anzahlung habe Stührk gezahlt. Nachdem das Gerüst aufgebaut war, kam es zum Bruch: Das Unternehmen habe eine weitere Rechnung geschickt, nach welcher weitere 60 Prozent der vereinbarten Summe zu zahlen seien, so Anwalt Viehweger. „Nach dem Vertrag sind diese aber erst fällig, wenn das Material geliefert worden ist.“ Das sei aber nur ansatzweise geschehen, so Stührk. Er habe einen Teilbetrag gezahlt.

Irritationen um weitere Forderungen

„Wenige Tage später kam ein Baustellenleiter und meinte, er müsste mehr als den doppelten Preis aufrufen“, erinnert sich Stührk. „Wir könnten jetzt hier einen Festpreis unterschreiben. Das sind mindestens 40000 bis 45000 Euro“, habe der gesagt. Eine Drei müsse wenigstens vorne stehen, habe es schließlich geheißen. Stührk habe abgelehnt, sich das gar nicht leisten können. Die Baukolonne dagegen sei abgerückt. Bis heute sei niemand mehr auf der Baustelle erschienen.

Nach Stührks Worten ist das Vorgefallene für ihn „ruinös“. „Offenbar waren Verkäufer, Bauleiter und Abbauunternehmen selbstständig“, so seine Analyse. Dabei habe man ihm eine große Firma vorgespielt. „Sie wollten alles in einer Woche schaffen“, sagt er im November, noch immer ohne Dach. „Der Kunde hat nicht gezahlt, solange bauen wir auch nicht weiter“, heißt es schlicht von der Firma.

Stührk muss wohl neu beauftragen

Für Stührk und seinen Anwalt geht es jetzt darum, Frist für Frist abzuwarten: Mittlerweile will der 50-Jährige vom Vertrag zurücktreten und seine Anzahlung zurück. Er muss jetzt eine neue Firma beauftragen. In dieser „perfiden Lage“ rechnet er mit erheblichen Mehrkosten bei der Sanierung seines neuen Heims: „Die werden wir versuchen, gegen die Gegenseite durchzusetzen“, so Anwalt Viehweger.