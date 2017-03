Keitum. Autozüge zwischen Niebüll und Westerland fahren überhaupt keine. Einige Regionalzüge dagegen kämen über den Hindenburgdamm - allerdings nur bis Morsum. Dort müssen Pendler und Urlauber auf Busse umsteigen. Um die Behinderungen in Grenzen zu halten, bietet die Sylt-Fähre zwischen List und Rømø (Dänemark) zwei weitere Abfahrten am frühen Sonntagmorgen an.

Die Bahn investiert derzeit rund 11,8 Millionen Euro, um auf der Urlaubsinsel die veraltete Signal- und Stellwerkstechnik zu ersetzen. Noch bis Ende April kann es laut Bahn daher zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen kommen.

Von lno