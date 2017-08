A1 für über eine Stunde gesperrt

Stromleitung in Brand

Wegen eines brennenden Baums in einer Stromleitung war die A1 im Kreis Stormarn am Donnerstag für mehr als eine Stunde gesperrt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Baum zwischen dem Kreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe auf eine Stromleitung und geriet in Brand.