Bauprojekt Dänische Naturschützer verteidigen Fehmarnbelt-Tunnel

Kiel. „Unsere Erfahrungen mit der Großen-Belt-Brücke und der Öresund-Querung zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, so große Verkehrsprojekte umweltverträglich zu gestalten“, sagte Michael Løvendal Kruse, Vorstandsmitglied des Regionalverbandes Seeland bei Danmarks Naturfredningsforening, in einem Interview mit KN-Online.

Auch auf dänischer Seite wende man beim Naturschutz sehr strenge Standards an, sagte Løvendal Kruse . „Natürlich hat der Bau eines 18 Kilometer langen Tunnels einen Einfluss auf die Natur – das ist schließlich kein Öko-Vorhaben“, sagte der 57-jährige Umweltschützer. Während der Bauarbeiten werde die Natur durch Lärm und die Sediment-Aufwirbelung beim Baggern leiden. „Sobald der Tunnel jedoch fertig ist, wird die Natur wieder Ruhe haben“, so Løvendal Kruse, der die deutschen Naturschützer kritisierte: „Wir in Dänemark haben gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, gegen ein Infrastrukturvorhaben zu kämpfen, das nicht mehr aufzuhalten ist. Man sollte keine Ressourcen einsetzen, um Schlachten zu schlagen, die nicht zu gewinnen sind. Dieses Geld kann man zum Schutz der Natur sehr viel besser einsetzen.“