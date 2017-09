Wie wollen Menschen im Alter leben?

Kiel. Eine zentrale Frage lautete: „Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, im Alter Pläne? 34 Prozent wissen noch nicht, wie sie im Alter wohnen wollen. Das mag viel erscheinen, ist verglichen mit bundesweiten Untersuchungen jedoch ein relativ niedriger Wert.

Wer Wohn-Pläne fürs Alter hat, für den sind mit Abstand die eigenen vier Wände Trumpf: Immerhin 44 Prozent möchten im eigenen barrierefreien Haus alt werden. Elf Prozent würden gerne in einer privaten Wohn- oder Hausgemeinschaft leben. Acht Prozent können sich vorstellen, im Betreuten Wohnen zu leben, aber nur zwei Prozent in einem Seniorenheim. Auch zu den Kindern zu ziehen, ist für die meisten nicht vorstellbar – nur drei Teilnehmer kreuzten diese Möglichkeit an. Andere gaben an, halb im Ausland und halb in einer Wohnung leben zu wollen oder auf dem Campingplatz. Diese Spannbreite zeigt, dass die Lebensentwürfe auch im Alter vielfältig und immer individueller sind.

„Zusammenfassend dominiert ein positives Bild vom Älterwerden bei den Befragten. Man sieht den körperlichen Verlust realistisch, jedoch erkennt man auch die Chancen des neuen Altersabschnitts, das Selbstbewusstsein sowie die eigene Wertschätzung bleiben erhalten“, betont Prof. Michael Opielka vom Forschungsinstitut für Sozialökologie (ISÖ), das die Befragung für die Diakonie Schleswig-Holstein entwickelt und ausgewertet hat.

Sorge, dass alte Menschen auf dem Land "abgekoppelt" werden

Dabei konnten die Befragten auch verschiedene Szenarien vom Leben im Alter bewerten. Erstrebenswert hält die Mehrheit demnach einen neuen Generationenvertrag, in dem sich Jung und Alt gegenseitig stärken, eine gute, lebenslange gesundheitliche Prävention, einen Schutz vor Altersarmut durch ein Grundeinkommen, ein enges soziales Netzwerk und die Möglichkeit, sich auch im Alter einzubringen.

Gleichzeitig glaubt die Mehrheit nicht, dass dies alles Realität wird. Die Kosten seien zu hoch. Vielmehr geht die deutliche Mehrheit davon aus, dass alte Menschen auf dem Land in Zukunft „abgekoppelt“ werden, weil die Infrastruktur ausgedünnt und damit die soziale Teilhabe schwieriger werden wird; dass der Generationenvertrag nicht eingehalten werden kann; und dass in der Altenhilfe immer mehr Technik genutzt werden wird, um alte Menschen auf dem Land zu versorgen.