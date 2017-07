Der Schulferien-Beginn in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hat zu teils erheblichen Schwierigkeiten auf den Straßen geführt. So staute sich am Sonnabendmittag auf der A7 vor der Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal der Verkehr auf gut zehn Kilometer in Richtung Dänemark.