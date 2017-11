Obacht: Trickdiebe in Schleswig-Holstein

Kiel. Den Angaben zufolge sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres 173 vollendete Taten und zwölf Versuche landesweit registriert worden. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 126 Taten und acht Versuche. Zwar verweist das LKA darauf, dass die Zahlen aus dem polizeilichen Fallbearbeitungssystem stammen, also noch nicht abschließend in die Kriminalstatistik eingehen – doch der ansteigende Trend hat sich anscheinend in den ersten drei Oktoberwochen fortgesetzt. So wurden insgesamt 22 Taten und zwei Versuche mit 3747 Euro Schaden registriert.

Generell zählt der Wechselgeld-Betrug zu einer der häufigsten Trickdieb-Methoden, vor denen die Landespolizei eindringlich warnt. LKA-Sprecherin Jana Maring sagt: „Die Betrüger sind durchaus flexibel und kreativ. Die Varianten sind mannigfaltig.“ Ungeachtet der Fallzahlen ruft die Polizei bei diesen Methoden zu ganz besonderer Wachsamkeit auf:

Falscher Polizist: Der Betrüger stellt sich als Beamter vor. Durch den Amtsbonus werden ältere Menschen gutgläubig, gewähren den Betrügern Zutritt zur Wohnung, lassen sie sogar an Wertsachen oder geben ihnen wichtige Informationen. Die Masche funktioniert auch telefonisch.

Neue Nachbarn: Als noch unbekannter Nachbar stellt sich der Betrüger vor – und gibt an, dass er sich ausgesperrt habe. Jetzt brauche er dringend Geld, beispielsweise für die Taxifahrt in eine Ferienwohnung.

Falscher Ermittler: Ob als Staatsanwalt oder ermittelnder Polizist: Der Betrüger fordert eine Zahlung, um ein angebliches Verfahren außergerichtlich einzustellen. Oder er fragt nach Besitzverhältnissen im Zuge einer vorgeblichen Ermittlung.

Falsche Handwerker: Die Betrüger wollen Schäden im Haus begutachten oder etwas überprüfen. Eine Bezahlung verlangen sie sofort und sehr energisch.

In fast allen Fällen treten Betrüger überzeugend auf, und dennoch könnten sich die Opfer zur Prävention an einigen Maßgaben orientieren, so Maring: „Wenn das Bauchgefühl sagt: Da stimmt etwas nicht – machen Sie es auch nicht!“ Selbst im Verdachtsfall sei außerdem ein schneller Anruf bei der Polizei geboten. Die lokalen Dienststellen könnten so auch erkennen, ob Methoden vor Ort zunähmen und schnell davor warnen.