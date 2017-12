Besitzer der Kamera gefunden

Süderoog/Wilhelmshaven. Die Video-Kamera des Schülers war am 1. September an der Ostküste Großbritanniens in der Thornwick Bay nahe Flamborough Cliffs in East Yorkshire von einer Welle ins Meer gespült worden. Zwei Monate später landete sie an Schleswig-Holsteins Küste auf der Hallig Süderoog.

Odyssee quer durch die Nordsee

Die Kamera hatte auf der Speicherkarte ihre Odyssee quer durch die Nordsee dokumentiert. Um den Jungen ausfindig zu machen, stellten die Hallig-Bewohner Nele Wree und Holger Spreer das Video ins Internet. Das Filmchen entwickelte sich zu einem viralen Hit, über den Medien auf beiden Seiten des Kanals berichteten. Dadurch erfuhr auch Williams Vater davon. Der Junge habe die Kamera im vergangenen Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen, sagte Bauer. Der Vater hoffe, sie seinem Sohn in diesem Jahr erneut zu Weihnachten geben zu können.

Von dpa