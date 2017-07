Eckernförde. Das bedeutet nicht zwangsläufig Sport auf der Straße, es heißt nur, dass Workout eigentlich überall möglich ist – das gilt zumindest für die Balteckbars. „Make it!“ lautet das Motto der sportlichen Truppe. Ihr Ziel: Training mit so wenig Equipment wie möglich. Hanteln oder Geräte? Alles Firlefanz. Der eigene Körper und sein Gewicht sind das Fitnessstudio. Mehr braucht es nicht. Ziel des Workouts, so betont Trainer Jan-Ole Hoffmann (20), sei nicht allein der Effekt, der im Spiegel sichtbar werde. „Wir wollen vielmehr durch die Kraft, die wir durch das Training gewinnen, die Grundformen von Tricks erarbeiten. Am Ende ist jeder frei in dem, was er daraus machen will. Alles ist möglich: Reguläres Fitnesstraining und darüber hinaus.“

Die besagten Tricks sind nichts für Ungeübte. Größtenteils bestehen sie aus turnerischen Elementen, Übungen, die an Reckstangen oder Barren, aber auch mitten in der Stadt möglich sind. Sie erfordern Kraft, Koordination, und in manchen Fällen auch kräftig Überwindung. Handstand-Variationen, Klimmzüge – das Repertoire reicht vom Bauchtraining bis zu Akrobatischem.

Und da kommt der Stadtbus ins Spiel. Die Idee, hier zu trainieren, ist spontan entstanden: „Wenn man am Reck oder an Stangen trainiert, ist so ein Bus ja ein kleines Paradies. Aber normalerweise geht das allein wegen der Versicherung nicht“, sagt Hoffmann. „Ich habe Kerstin Bügler, die Chefin von Stadtverkehr Eckernförde, im Restaurant getroffen und einfach mal gefragt. Wie es der Zufall wollte, waren gerade zwei Busse defekt. Einen davon dürfen wir jetzt benutzen.“

„Die Gruppe ist super und es motiviert total, hier Sport zu machen“, sagt die 16-jährige Nina Banasch. 50 bis 60 Mitglieder zählen die Balteckbars, geübte und weniger geübte Sportler im Alter von von 14 bis über 30 Jahre. „Um die 20 sind sonst bei den Treffen immer dabei“, sagt Hoffmann. Im Normalfall beginnt das kostenlose Workout mittwochs um 19 Uhr und sonntags um 17 Uhr in der Halle der Waldorfschule. „So soll es auch so lange wie möglich bleiben.“ Das Bus-Training bleibt vorerst eine einmalige Aktion. Doch auch ohne Bus ist das Streetworkout der Balteckbars effektiv. Der Muskelkater spricht für sich.