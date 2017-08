Vorsicht vor dem netten Topf-Händler

Wrohe. „Er hat erzählt, er sei auf einer Messe gewesen und habe dort nicht alle Töpfe loswerden können“, berichtet die 50-Jährige, die jetzt andere warnen will. Geschickt habe der Mann einen riesigen Karton mit Preisschild präsentiert: 1990 Schweizer Franken stand darauf, umgerechnet etwa 1750 Euro. Sein Super-Angebot dagegen: 250 Euro. „Das Prinzip Gier springt da an – auch wenn ich eigentlich nicht so gestrickt bin. Aber der Typ war so nett.“ Sie habe überlegt, das gibt sie zu. Sogar eine ganze Weile. Um dann doch zu sagen: „Ich brauche keine Töpfe.“

Er ließ nicht locker

Aber der Verkäufer ließ nicht locker: „Ich habe auch Messer. Die würde ich Ihnen obendrauf schenken.“ Dürmeyer grübelte wieder, lehnte ab. Kein Problem für den Händler: Er ging auf 200 Euro. Als er dann auch noch immer weiter hinter Dürmeyer herlief, habe sie gemerkt: „Ich werde ihn nicht los.“ „Haben Sie keine Kinder?“, schlug er die die Koch-Utensilien als Geschenk vor. „Nee, der ist sieben. Der freut sich nicht über ein Topf-Set“, entgegnete Dürmeyer trocken. Half alles nichts.

Glänzende Pötte aus Blech

Erst ein Trick brachte Bewegung: Telefonisch bat sie ihren Mann, dem Händler eine Abfuhr zu erteilen – und reichte dann den Hörer weiter. Da machte der „Holländer“ plötzlich den Abflug. Im Gehen bot er alles noch einmal für 100 Euro an. Doch Dürmeyer war schließlich froh, dass er weg war. „Dabei war der war so nett. Das kann ich kaum begreifen.“ Mit einem silbernen VW Golf Plus oder Sportsvan sei der Mann vorgefahren. Und: „Wenn er kein Holländer ist, konnte er das ziemlich gut spielen.“ Ihre Beschreibung: Der Mann war groß und schlank, hatte dunkelblonde Haare und markante Gesichtszüge. Sie schätzt ihn auf Anfang 60.

Wie Dürmeyer schließlich klar wurde, dass es sich bei dem fliegenden Topf-Händler um einen Betrüger handelte? Sie fand im Netz einen Artikel aus dem fränkischen Feucht: Da war alles fast genau so einem älteren Herren passiert: Und der hatte mehrere Hundert Euro hingeblättert, für glänzende Pötte aus Blech.

Die gute Nachricht: Laut Sönke Hinrichs, Sprecher der Polizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde, hat der Verkäufer kein Opfer im Kreisgebiet gefunden – zumindest hat sich keines bei der Polizei gemeldet. „Aber“, sagt Hinrichs, „die Masche ist uns bekannt.“ Die Polizei ist also gewarnt. Und viele mögliche Käufer auch, hofft Regine Dürmeyer.