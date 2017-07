Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag in Lägerdorf bei Itzehoe (Kreis Steinburg) mit seinem Kleinwagen in einem Vorgarten gelandet. Dabei touchierte er noch ein parkendes Auto, bevor er sich zwischen Büschen und Bäumen festfuhr, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte.