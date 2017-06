Geesthacht. Die 56-jährige Busfahrerin bemerkte, dass die Frau an der Hand stark blutete und ein Beil in den Händen hielt. Die Verletzte forderte die Busfahrerin auf, sie zur Polizei zu fahren. Die Busfahrerin sorgte während des Gesprächs dafür, dass vier Kinder sowie ein erwachsener Fahrgast den Bus ohne Gefahr verlassen konnten. Sie bot der blutenden Frau an, die Polizei zu rufen.

Wie die Polizei mitteilte, gelang es der Busfahrerin während des Gesprächs, das von der Frau fallen gelassene Beil aufzuheben und unter dem Fahrersitz abzulegen. Die Frau griff jetzt mit ihren blutenden Händen die Busfahrerin an und trat mit Füßen nach ihr.

Die Polizeibeamten aus Geesthacht, Schwarzenbek und Lauenburg nahmen die offensichtlich psychisch kranke Frau in Gewahrsam. Dabei stellten sie fest, dass die Frau sich zuvor mit dem Beil einen Zeigefinger von ihrer Hand nahezu abgetrennt hatte. Die Verletzte wurde unter Polizeibegleitung in die Handchirurgie des Krankenhaus St. Georg in Hamburg gefahren. Sie blieb dort zur stationären Behandlung.

Bei ihren weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die psychisch kranke Frau offensichtlich zuvor in einer Erdgeschosswohnung sowie an einem vor ihrem Haus abgestellten Pkw, vermutlich mit dem Beil, Scheiben eingeschlagen hat. Die 45-jährige Geesthachterin ist der Polizei als "verwirrte Person" aus verschiedenen Einsätzen bekannt. Die Polizei lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten der Busfahrerin, die u.a. aufgrund der durch die Tritte entstandenen Verletzungen selbst im Krankenhaus behandelt werden musste.

Von KN