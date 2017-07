Lübeck. In dem Haus in Lübeck-Siems lebte ein Ehepaar (m/53 und w/51 Jahre alt) sowie die Eltern der Frau (m/82 und w/78 Jahre alt). Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei sowohl die 51-Jährige als auch die 78-jährige Frau von dem 30-jährigen Sohn der 51-jährigen, der nicht mit in dem Haus wohnt, mit einem Messer attackiert.

Die Mutter des Tatverdächtigen starb noch am Einsatzort. Die Großmutter des 30-'Jährigen wurde nach notärztlicher Behandlung in eine Lübecker Klinik gebracht. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen, der nach Angaben des Sprechers "erheblich blutverschmutzt am Tatort" war, fest. Für eine medizinische Untersuchung kam er in eine Lübecker Klinik.

Von KN