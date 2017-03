Barsbüttel . Die Schule sei umgehend evakuiert worden. Eine Gefahr für die Schüler besteht nicht, wie die Polizei mitteilte. Die Erich-Kästner Schule wurde am Vormittag mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Die Schule hatte den Angaben zufolge am Sonntagabend eine Mail mit der Drohung erhalten, die erst am Montag bemerkt wurde. Wegen der Drohung seien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden.