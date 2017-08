Brände zerstören zwei Wohnhäuser

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag zwei Wohnhäuser bei Bränden zerstört worden. Ein Einfamilienhaus in Süsel (Kreis Ostholstein) und eine Doppelhaushälfte in Galmsbüll (Kreis Nordfriesland) gerieten aus zunächst unbekannter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte.