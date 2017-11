Zwei Personen mit Drehleiter gerettet

Lübeck. Gegen 17.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand eines Mehrfamilienhauses in der Lübecker Hafenstraße informiert. Beim Eintreffen am Brandort konnten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des vier-stöckigen Gebäudes feststellen. Kurze Zeit später standen große Teile des Dachstuhls in Vollbrand.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Beamte der Lübecker Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen, der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Sachstand gilt das Mehrfamilienhaus als unbewohnbar, die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Von KN-online