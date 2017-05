Brand gelegt Häftling wehrt sich gegen Abschiebung

Mit einem selbstgelegten Brand in seiner Gefängniszelle einer Hamburger Justizvollzugsantalt hat ein Insasse offenbar die Abschiebung nach Afghanistan verhindern wollen. Der Mann habe am Vortag erfahren, dass er in Kürze abgeschoben werden soll, teilte ein Sprecher der Justizbehörde am Dienstag mit.