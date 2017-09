Post-Pläne bringen Verdi in Rage

Kiel. Kundenbefragungen der Deutschen Post AG zu neuen Zustellverfahren treiben die Gewerkschaft Verdi auf die Zinne und lösen auch bei Unternehmen im Norden Kritik aus. „Getrieben vom Fünf-Milliarden-Gewinnziel beabsichtigt der Postarbeitgeber eine Abkehr von der werktäglichen Zustellung“, heißt es in einer Information von Verdi-Nord an ihre bei der Post beschäftigten Mitglieder.

Es wird nicht bei Kundenbefragungen bleiben, warnt die Gewerkschaft

Wie berichtet, testet der börsennotierte Logistik-Konzern in Teilen der Republik neue Formen der Briefzustellung: Ausgewählte Kunden können seit Juli wählen, ob sie ihre Post als Sammelzustellung an einem Wochentag, an drei Wochentagen oder weiter werktäglich – dafür aber an den Arbeitsplatz – geliefert bekommen wollen.

Verdi-Nord liegen nach eigenen Angaben „gesicherte Erkenntnisse“ vor, wonach Zustellerinnen und Zusteller „regelrecht missbraucht“ würden, um die Kundenbefragungen durchzuführen. „Es wird aber nicht bei einer Befragung bleiben, sondern zu Einschränkungen kommen, um beim großen Kostenblock Zustellung zu sparen“, sagt Lars-Uwe Rieck, Verdi-Landesfachbereichsleiter Postdienste, Spedition und Logistik. Sollte es zu Einschränkungen bei der Zustellung kommen, wären zahlreiche Arbeitsplätze in Gefahr. Derzeit beschäftigt die Post in Schleswig-Holstein rund 5000 Mitarbeiter, darunter etwa 3100 Zusteller. Die sind nur noch knapp zwei Jahre lang vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt, denn 2019 steht der entsprechende Tarifvertrag zu Neuverhandlung an.

Post versichert, sich auch künftig an den gesetzlichen Auftrag zu halten

Die Post versucht, den Ball möglichst flach zu halten und hält sich mit Informationen zurück. Auf eine Mail der Kieler Nachrichten mit 13 Fragen und konfrontiert mit den Vorhaltungen der Gewerkschaft verschickt die Pressestelle in Hamburg lediglich ein in Teilen ausweichendes Statement. „Alleiniges Ziel“ des bis Ende September laufenden Tests sei es, „mehr über die heutigen Bedürfnisse der Kunden beim Briefempfang zu erfahren“. Eine Übernahme der Ergebnisse „in den Regelbetrieb“ sei nicht geplant. Und: „Selbstverständlich wird die Deutsche Post auch weiterhin ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen, ihren Kunden an sechs Tagen in der Woche Post zuzustellen.“