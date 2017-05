Brückenarbeiten an der A7

Wegen Brückenbauarbeiten muss die A7 in der Nacht von Sonnabend (22 Uhr) auf Sonntag (6 Uhr) zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) voll gesperrt werden. Das Baukonsortium Via Solutions Nord plant den Einbau einer Behelfsbrücke an der Anschlussstelle Kaltenkirchen.