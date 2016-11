32 Jahre lang war die Kanalfähre „Adler 1“ das nach Dienstjahren jüngste Fährschiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Die 1984 in Husum gebaute Fähre wurde nun durch die „St. Johannes“ abgelöst. Die 56 Meter lange Fähre wurde 1987 in Germersheim gebaut und ist jetzt in Brunsbüttel im Einsatz.