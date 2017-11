Sechs Kandidaten für das Amt in Lübeck

Lübeck. In Lübeck wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Anders als bei den Wahlen in den Jahren 2000, 2005 und 2011 geht es wirklich um einen neuen Bürgermeister, denn Amtsinhaber Bernd Saxe (SPD) hat auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Um seine Nachfolge bewerben sich fünf Männer und eine Frau. Wahlberechtigt sind mehr als 175 000 Lübecker und in der Stadt lebende EU-Ausländer an 16 Jahren.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten die amtierende Kultursenatorin Kathrin Weiher (54) und der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Jan Lindenau (38). Weiher ist parteilos, wird aber von einem breiten Bündnis aus CDU, Grünen, der Wählerinitiative Bürger für Lübeck (BfL), Linken und FDP unterstützt. Die Freien Wähler schicken Thomas Misch ins Rennen.

Als unabhängige Bewerber treten der freiberufliche Stadtplaner Detlev Stolzenberg (57) und der selbstständige Finanzmakler Joachim Heising (51) an. Der Exot unter den Kandidaten ist Ali Alam (37)von der Satire-Partei «Die Partei» des ehemaligen «Titanic»-Chefredakteurs Martin Sonneborn.

Wenn im ersten Wahlgang keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen bekommt, wird es am 19. November eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen geben.

