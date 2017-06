Neustadt. Die Bundespolizei See hat ein hartes Jahr vor sich. Der schwimmende Bereich der Bundespolizei wird ab März nur noch mit drei statt sechs Einsatzschiffen vor den deutschen Küsten patrouillieren. Den schwersten Einschnitt nahm die Inspektion gestern hin. Polizeibeamte holten im Heimathafen Neustadt die Dienstflaggen der „Bad Düben“ und der „Neustrelitz“ ein. Ein Weiterbetrieb der Einsatzschiffe war nicht mehr möglich. Die 1993 und 1996 in Dienst gestellten Einheiten hätten für eine Verlängerung der Dienstzeit bis 2019 noch einmal mit großem Aufwand modernisiert werden müssen, da die Klassifikationsgesellschaft (Schiffs-TÜV) Anpassungen forderte. Deshalb erfolgte die Stilllegung.

„Er ist ein schwerer Schritt. Wir blicken auf eine großartige Zeit zurück“, sagte Inspektionsleiter Marco Antler bei dem Zeremoniell in Neustadt. „Es waren zwei Boote, auf die wir uns immer verlassen konnten“, sagte auch Bodo Kaping, Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt. Die 49 Meter langen und 428 Tonnen verdrängenden Boote haben nicht nur jeweils weit mehr als 400000 Seemeilen zurückgelegt, sie waren auch ein Symbol für die Vereinigung Deutschlands. Das Duo wurden 1987 bei der Peenewerft in Wolgast als Flugkörperschnellboote „Seeband Binz“ und „Sassnitz“ für die Volksmarine der DDR auf Kiel gelegt. Kurz nach der Indienststellung kam die Wiedervereinigung und es folgte die erste Ausmusterung. Da der damalige Bundesgrenzschutz neue Boote suchte, wurden die Schnellboote kurzer Hand zu Polizeibooten umgebaut.

In ihrer Dienstzeit wurden die beiden Schiffe auch in der ZDF-Fernsehserie "Küstenwache" bekannt. Die Boote dienten unter dem Fernsehnamen "Albatros II" als Einsatzschiff für die Dreharbeiten.

Die Nachfolger für diese Boote sind bereits bei der Fassmer Werft bestellt. Die Neubauten sind mit 85 Metern und 1700 Tonne mehr als doppelt so groß wie „Neustrelitz“ und „Bad Düben“. Sie sollen aber erst ab Ende 2018 in Fahrt kommen. Im März wird dann auch noch die 1989 in Dienst gestellte „Bredstedt“ stillgelegt. Dann hat die Bundespolizei für mehrere Monate nur drei Einsatzschiffe für Nord- und Ostsee im Einsatz.

Natürlich hätte man gern einen direkten Wechsel von den alten zu den neuen Booten gehabt, doch der Zustand der alten Boote habe dies leider nicht zugelassen, heißt es. Deshalb gibt es jetzt eine Phase, in der viele Beamte der Bundespolizei auf Zollbooten zusteigen und dort gemischte Besatzungen bilden werden.