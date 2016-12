Bundespolizei verlängert Frontex-Einsatz

Der Einsatz der Bundespolizei im Kampfe gegen Schleuser in der Ägäis wird um ein Jahr verlängert. 30 Beamte der Bundespolizei See unter anderem aus Neustadt in Holstein unterstützen seit März die griechische Küstenwache im Rahmen eines Frontex-Einsatzes bei der Sicherung der EU-Außengrenze zur Türkei.