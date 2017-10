Steinmeier setzt SH-Besuch fort

Reußenköge. Auf der Hamburger Hallig informierte sich der Bundespräsident am Freitag über den Zustand des Wattenmeeres und die absehbaren Herausforderungen, die der Klimawandel für Menschen und Natur in diesem Lebensraum mit sich bringt.

Vier so genannte Juniorranger - zehn- und elfjährige Jungen und Mädchen - zeigten Steinmeier, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie deren Ehefrauen an Plüschausternfischern, Muscheln, Pflanzen und winzig kleinen Schnecken die Artenvielfalt des Weltnaturerbes. Er habe auch die Regionen Schleswig-Holsteins besuchen wollen, die das Land auszeichneten. Er freue sich darüber, dass er einen Blick in den Nationalpark habe werfen können, sagte Steinmeier.

Anschließend besuchte er das Erneuerbare-Energien-Unternehmen GP Joule und informierte sich dort unter anderem über die Möglichkeit, erneuerbare Energien in Wasserstoff umzuwandeln. Danach waren noch der Besuch eines Markttreffs in Sehestedt und Gespräche mit Jugendlichen auf dem Segelschiff «Thor Heyerdahl» geplant.

Die Taucher der Bereitschaftspolizei tauchen bereits am Sartorikai die "Thor Heyerdahl" ab und prüfen, ob es nicht versteckte Sprengladungen gibt.

Polizeitaucher sichern die "Thor Heyerdahl". Quelle: Frank Behling

Von dpa