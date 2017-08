Tausende Bürger haben keine Wahl

Kiel. Zwei Gruppen von Staatsbürgern haben am 24. September kein aktives und kein passives Wahlrecht. Das sind rund 82.000 Menschen mit einer „Betreuung in allen Angelegenheiten“, also zum Beispiel solche mit erheblicher Behinderung, mit starken psychischen Beeinträchtigungen oder schweren Schädel-Hirn-Verletzungen. Hinzu kommen rund 3000 Menschen, die dauerhaft in der Psychiatrie leben, weil sie in einem Zustand der Schuldunfähigkeit eine Straftat begangen haben.

Betreuung nicht in allen Bereichen

Peter Fölsch, Mitglied im Präsidium des Deutschen Richterbundes, hat sich lange als Betreuungsrichter am Amtsgericht Kiel und dann am Landgericht Lübeck mit Betreuungsangelegenheiten befasst. „Ich habe nie eine sogenannte Betreuung in allen Angelegenheiten ausgesprochen, sondern die einzelnen Aufgabenbereiche definiert, in denen der Mensch eine Betreuung braucht. So haben die Betroffenen ihr Wahlrecht behalten. Nach meiner Erfahrung verfährt die ganz überwiegende Zahl meiner Kollegen genauso.“

Dass dennoch viele Tausende Bürger ihr Wahlrecht per Gesetz verloren haben, sieht der Richter am Landgericht Lübeck kritisch. „Es gibt zwei Problempunkte: Das Gesetz berücksichtigt nicht, dass ich als Betreuungsrichter die Wahlfähigkeit gar nicht prüfe. Denn wie kann man überhaupt abgrenzen, wer noch wählen darf und wer nicht mehr? Auch der vernünftige, gesunde Mensch kann und darf sich von irrationalen Beweggründen leiten lassen. Auch bei ihm kann die Wahlentscheidung aufgrund einer Beeinflussung oder Manipulation zustande kommen.“

Vorsorgevollmacht schützt vor Entzug

Zweitens könne jeder über eine Vorsorgevollmacht dafür Sorge tragen, dass er selbst für den Fall einer Demenz im Endstadium keine Betreuung erhält – und ihm somit auch sein Wahlrecht nicht entzogen werden kann. „Es ist also eher dem Zufall geschuldet, ob jemand vom Wahlrecht ausgeschlossen wird, und dies ist eine Ungleichbehandlung. Deshalb sollte die vollumfängliche Betreuung meiner Meinung nach kein Kriterium für einen Wahlrechtsausschluss sein.“