Höchstzahl an Wahlberechtigten im Norden

Keil. Das teilte Landeswahlleiter Tilo von Riegen am Donnerstag in Kiel mit. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 hat sich die Zahl der Wahlberechtigten um rund 5000 erhöht - vor allem weil mehr Menschen nach Schleswig-Holstein gezogen sind.

Es bewerben sich 159 Kandidaten, davon 42 Frauen. Zwölf Parteien sind mit Landeslisten zugelassen: CDU, SPD, Grüne, FDP, Die Linke, AfD, NPD, Freie Wähler, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Bündnis Grundeinkommen (BGE), Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (DIE PARTEI).

Auf Schleswig-Holstein entfallen gemäß Bevölkerungsanteil 22 Bundestagssitze - elf Direktmandate in elf Wahlkreisen und elf Listenplätze. Es kann aber zu Überhangmandaten kommen.

Anders als bei der Landtagswahl im Mai darf nicht mit 16, sondern erst mit 18 Jahren gewählt werden. Etwa 117 000 junge Menschen dürfen erstmals an einer Bundestagswahl teilnehmen.

Der Trend geht zur Briefwahl

Die Kommunen berichteten über eine sehr große Nachfrage nach Briefwahlunterlagen, sagte von Riegen. Auf Bundesebene stieg die Briefwahlbeteiligung von knapp sechs Prozent in den 1950er Jahren auf über 24 Prozent im Jahr 2013. Im Norden lag der Anteil 2013 aber nur bei 16,6 Prozent. Wahlbriefe sollten bis zu diesem Donnerstag an die zuständige Gemeindebehörde abgeschickt werden.

Die Bundeswahlordnung sieht zwei Neuerungen vor: Gibt es Zweifel bei der Identität eines Wählers und verweigert er die Mitwirkung zur Aufklärung, ist er von der Wahl auszuschließen. Ein Beispiel hierfür sei eine Gesichtsverschleierung, erläuterte von Riegen. Und es gelte ein Fotografier- und Filmverbot, Wähler dürften ihre Stimmabgabe in der Kabine nicht entsprechend dokumentieren. "Auf das Wahlgeheimnis kann der einzelne Wähler nicht verzichten."

Manipulation des Wahlergebnisses ausgeschlossen

Der Landeswahlleiter ging auf die Diskussion in Medien über eine denkbare elektronische Manipulation der Wahl ein. Eine erfolgreiche Manipulation des Wahlergebnisses halte er für ausgeschlossen, sagte von Riegen. Er verwies auf verschiedene Sicherheitsmaßnahmen. So seien die Kreiswahlleiter und die Gemeinden aufgefordert worden, nur aktuelle Versionen der Wahl-Software zu verwenden. Zudem gebe es einen zweiten Meldeweg und zudem eine Plausibilitätsprüfung übermittelter Ergebnisse. Die Wahlergebnisse würden in der Regel telefonisch an die Landeswahlleitung gegeben. "Eine IT-Manipulation des Endergebnisses ist unmöglich, da alle Wahlauszählungen in Schriftform übermittelt werden."

Der Landeswahlleiter dankte allen, die zum Gelingen der Bundestagswahl beitragen - dazu gehören wieder rund 21 000 ehrenamtliche Helfer in den insgesamt 2507 Wahlbezirken im Norden. Während auf Bundesebene die ersten Prognosen unmittelbar mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr veröffentlicht werden, ist mit dem vorläufigen Landesendergebnis für Schleswig-Holstein gegen 23.30 Uhr zu rechnen.

Von dpa