So viele Briefwähler wie noch nie

Kiel. In Kiel mit seinen rund 188.000 Wahlberechtigten rechnet man damit, dass am Ende um die 40.000 Wahlscheine vorab ausgegeben werden. 21,3 Prozent Briefwähler allein in der Landeshauptstadt: „So viele waren es noch nie“, sagte Arne Gloy vom Pressereferat.

Auch in Lübeck schnellen die Zahlen nach oben. Bis Montag habe man etwa 29.800 Unterlagen versendet, und das entspreche einem Anteil von knapp 18 Prozent der Gesamtwählerschaft, informierte Stadtsprecherin Valessa Glisovic. Zum gleichen Zeitpunkt 2013 seien nur etwa 22.100 Unterlagen ausgehändigt worden.

Unterlagen gingen aus

Neumünster meldet schon jetzt rund zwölf Prozent Briefwähler: 7100 von rund 60.000 Wahlberechtigten. Und im Kreis Plön ist die Nachfrage sogar so hoch, dass den Behörden zwischenzeitlich die Unterlagen ausgingen. Neben dem eigentlichen Wahlzettel sind auch Umschläge, Erklärungsbögen und Vordrucke für die eidesstattliche Versicherung auszuhändigen.

Auch in Rendsburg-Eckernförde werden die Unterlagen knapp. Von ehemals 40.000 vorrätigen Briefwahl-Sätzen seien noch gerade mal 1500 übrig, sagte Kreiswahlleiter Kai Volkmann. Im Kreis Segeberg bestätigt sich der Trend zumindest für Norderstedt. Nach Angaben der Sprecherin Sabrina Müller gingen dort bisher etwa 13.000 Briefwahl-Anträge ein – das entspricht einem Viertel aller Wahlberechtigten.