Weitere Busfahrerstreiks im Norden scheinen vorerst abgewendet zu sein. Kommunale Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich am frühen Abend in der vierten Verhandlungsrunde in Flensburg auf einen Kompromiss: 2,2 Prozent mehr Geld, für untere Lohngruppen sogar ein Plus von fast drei Prozent.